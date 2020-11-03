В Алтайском крае во вторник, 3 ноября, установится прохладная погода с мокрым снегом и несильным ветром, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По информации синоптиков, температура воздуха в светлое время суток составит от нуля до +5 градусов. В отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле днем будет немного прохладнее – от 0 до 2 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Скорость ветра – до 8 метров в секунду.