Подозреваемого в убийстве "мясного короля" задержали

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию представителя Следственного комитета.

Личность предполагаемого соучастника преступления устанавливают.

Ранее amic.ru писал, что "мясного короля" застрелили из арбалета в собственной бане. По словам возлюбленной предпринимателя, владевшего несколькими заводами по производству колбас, их связали и требовали деньги.

Женщине удалось сбежать и сообщить о налете соседям. Они вызвали полицию, но к прибытию правоохранительных органов Маругов был уже мертв. Налетчики скрылись на машине, которую бросили в небольшой деревне.