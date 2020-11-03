Apple Watch получат в России функцию ЭКГ

Apple объявила о запуске в России функции ЭКГ на своих умных часах, сообщает пресс-служба компании.

Снять электрокардиограмму с запястья и получить уведомления о нерегулярном сердечном ритме можно будет с выходом обновления iOS 14.2 и Watch OS 7.1. Приложение "ЭКГ" будет доступно на Apple Watch Series 4, 5 и 6, а уведомления также заработают с Series 3.

В компании уточнили, что новые функции не предназначены для медицинских целей, консультаций с врачом и самостоятельной постановки диагноза.

В середине сентября Apple презентовала сразу две модели Apple Watch – флагманские Series 6 и бюджетные SE. Тогда же купертиновцы показали iPad 8-го поколения и iPad Air 4.