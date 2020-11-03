В России могут ужесточить правила тюнинга и ремонта автомобилей

Минпромторг РФ разработал новый пакет поправок в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который обязывает водителей проходить осмотр автомобиля даже после минимальных изменений в машине. В том числе в список вошли смена магнитолы или сигнализации.

Как пишут "Известия", поправки содержат список изменений конструкции транспортных средств, которые будет необходимо согласовывать в специализированной лаборатории. К ним относятся установка на автомобиль порогов, спойлеров, антенн, люков в крышу, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов.

Кроме этого, потребуется согласовывать установку колес увеличенного диаметра, устройств для буксировки прицепов, мультимедийного и компьютерного оборудования, средств охранной сигнализации, средств защиты от несанкционированного использования транспортного средства и иное подобное оборудование. При этом авто доставлять на внеочередной осмотр придется на эвакуаторе.

Отдельно регламент запрещает повторное использование запасных частей при ремонте рулевых систем, тормозов, впуска, ремней и подушек безопасности. Сегодня эти запчасти часто устанавливаются после восстановительного ремонта.

Эксперты уже высказались против подобных изменений. Как считает глава Союза автосервисов Александр Пахомов, подобные изменения перераспределят спрос в пользу официальных дилеров, а отрасль промышленного восстановления запчастей понесет огромные убытки.