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Новости

В России могут ужесточить правила тюнинга и ремонта автомобилей

, ИА "Амител"
Проходить технический осмотр придется даже после замены магнитолы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Минпромторг РФ разработал новый пакет поправок в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который обязывает водителей проходить осмотр автомобиля даже после минимальных изменений в машине. В том числе в список вошли смена магнитолы или сигнализации.

Как пишут "Известия", поправки содержат список изменений конструкции транспортных средств, которые будет необходимо согласовывать в специализированной лаборатории. К ним относятся установка на автомобиль порогов, спойлеров, антенн, люков в крышу, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов.

Кроме этого, потребуется согласовывать установку колес увеличенного диаметра, устройств для буксировки прицепов, мультимедийного и компьютерного оборудования, средств охранной сигнализации, средств защиты от несанкционированного использования транспортного средства и иное подобное оборудование. При этом авто доставлять на внеочередной осмотр придется на эвакуаторе.

Отдельно регламент запрещает повторное использование запасных частей при ремонте рулевых систем, тормозов, впуска, ремней и подушек безопасности. Сегодня эти запчасти часто устанавливаются после восстановительного ремонта.

Эксперты уже высказались против подобных изменений. Как считает глава Союза автосервисов Александр Пахомов, подобные изменения перераспределят спрос в пользу официальных дилеров, а отрасль промышленного восстановления запчастей понесет огромные убытки.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

3.11.2020 09:24
- гость -

Разгоните уже этих дармоедов, которые в угоду продажам новых авто и за откаты от официальных диллиров, готовы всячески загубить хобби миллионов людей, чтобы они ездили на их говнотазах.

3.11.2020 09:39
- гость -

Ну правильно, пукнул изменил динамику салона - на ТО!

3.11.2020 09:43
- гость -

амик , как всегда, слышал звон.......

3.11.2020 09:46
- гость -

Хочу жить в несвободной гейамерике с её тюнигателье, автопромом для людей и ценами на бензин!

3.11.2020 09:58
Гость

Маразм крепчал

3.11.2020 10:02
АБОРИГЕН

Ну бред же! Поганой метлой весь этот Минпромторг разгонять надо после таких поправок, как абсолютно вредительскую организацию.

3.11.2020 10:10
- гость -

Все мины только вред несут.

3.11.2020 10:23
Eugene

Эти нововведения можно объяснить только личной заинтересованностью инициаторов. Где гарант? В бункере?

3.11.2020 10:37
гость

3.11.2020 10:23
Eugene
Эти нововведения можно объяснить только личной заинтересованностью инициаторов. Где гарант? В бункере?
-----
Федя, гаранту нужны деньги, деньги и деньги, и будут драть твою шкурку в три шкуры. Люби гаранта, всем сердцем, всей душой и всей силой.

3.11.2020 10:52
Filin

Колеса поменял сезонно - на ТО

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