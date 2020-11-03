В России могут ужесточить правила тюнинга и ремонта автомобилей

Минпромторг РФ разработал новый пакет поправок в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который обязывает водителей проходить осмотр автомобиля даже после минимальных изменений в машине. В том числе в список вошли смена магнитолы или сигнализации.
Как пишут "Известия", поправки содержат список изменений конструкции транспортных средств, которые будет необходимо согласовывать в специализированной лаборатории. К ним относятся установка на автомобиль порогов, спойлеров, антенн, люков в крышу, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов.
Кроме этого, потребуется согласовывать установку колес увеличенного диаметра, устройств для буксировки прицепов, мультимедийного и компьютерного оборудования, средств охранной сигнализации, средств защиты от несанкционированного использования транспортного средства и иное подобное оборудование. При этом авто доставлять на внеочередной осмотр придется на эвакуаторе.
Отдельно регламент запрещает повторное использование запасных частей при ремонте рулевых систем, тормозов, впуска, ремней и подушек безопасности. Сегодня эти запчасти часто устанавливаются после восстановительного ремонта.
Эксперты уже высказались против подобных изменений. Как считает глава Союза автосервисов Александр Пахомов, подобные изменения перераспределят спрос в пользу официальных дилеров, а отрасль промышленного восстановления запчастей понесет огромные убытки.
Комментарии
Разгоните уже этих дармоедов, которые в угоду продажам новых авто и за откаты от официальных диллиров, готовы всячески загубить хобби миллионов людей, чтобы они ездили на их говнотазах.
Ну правильно, пукнул изменил динамику салона - на ТО!
амик , как всегда, слышал звон.......
Хочу жить в несвободной гейамерике с её тюнигателье, автопромом для людей и ценами на бензин!
Маразм крепчал
Ну бред же! Поганой метлой весь этот Минпромторг разгонять надо после таких поправок, как абсолютно вредительскую организацию.
Все мины только вред несут.
Эти нововведения можно объяснить только личной заинтересованностью инициаторов. Где гарант? В бункере?
3.11.2020 10:23
Eugene
Эти нововведения можно объяснить только личной заинтересованностью инициаторов. Где гарант? В бункере?
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Федя, гаранту нужны деньги, деньги и деньги, и будут драть твою шкурку в три шкуры. Люби гаранта, всем сердцем, всей душой и всей силой.
Колеса поменял сезонно - на ТО