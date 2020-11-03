Студенты заложили аллею Единства в Барнауле

В канун Дня народного единства студенты АГУ высадили деревья у жилого комплекса "Универ-сити". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"В "Универ-сити" в данное время проживают около 600 иностранных студентов из самых разных стран. Мы всегда поддерживаем дружбу между народами. Поэтому и в канун такого важного государственного праздника – Дня народного единства – решили провести экологическую акцию, которая направлена на скрепление студентов разных национальностей. Наш университет всегда выступает за озеленение Барнаула. Теперь и в нашем дворике "Универ-сити" появилась прекрасная зеленая аллея, которая будет радовать многие поколения студентов опорного вуза", – рассказал директор администрации студгородка Ашот Погосян.

Иностранные студенты поделились своими впечатлениями от акции и выразили надежду на то, что деревья будут напоминать всем "о мире и добре".