Ученые раскрыли секрет популярности "Игры престолов"

Математики и литературоведы изучили характер повествования "Игры престолов" и выяснили, что произведение Джорджа Мартина больше похоже на реалистичные исландские саги, чем на классические эпосы средневековой Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уорикского университета.

"Характер социальных связей между персонажами в "Песни льда и пламени" близок по своему уровню к тому, как работают реальные социальные сети. Этого вполне достаточно, чтобы сделать эту серию более реалистичной, чем эгоцентричные "Беовульф" или "Похищение быка из Куальнге". С точки зрения мифологии "Игра престолов" больше похожа по структуре повествования на исландские саги, чем на эти эпосы", – рассказали исследователи.