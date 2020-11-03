Алтайский край присоединится к всероссийской "Ночи искусств" в онлайн-режиме

3 ноября состоится всероссийская "Ночь искусств". Музеи, театры, выставочные и концертные залы проведут прямые трансляции, организуют виртуальные выставки и концерты.

Как сообщает пресс-служба Минкульта Алтайского края, к акции присоединятся сразу несколько региональных учреждений. С 20:00 до 24:00 Алтайский музыкальный театр проведет трансляцию оперетты "Марица" Имре Кальмана. Постановкой либретто занимался Юрий Димитрин, который смог воссоздать близкую к оригиналу пьесу.

С 12:00 по 20:00 краевой государственный художественный музей проведет видеоурок "В некотором царстве, некотором государстве...", посвященный историческому смыслу Дня народного единства, и мастер-класс по декупажу. Госмузей истории литературы, искусства и культуры устроит творческую мастерскую "Удивительные краски. Рисование в технике монотипии", а Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина устроит мастерскую рукодельниц села Сростки.