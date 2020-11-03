Студенты АлтГУ высадили зеленую аллею во дворе жилого комплекса

Активисты АлтГУ 2 ноября 2020 года посадили аллею из 19 молодых елей. В мероприятии приняли участие студенты из Армении, Бангладеш, Ирака, Казахстана, Китая, Сомали, Таджикистана и России. Саженцы привезли с базы учебных практик АлтГУ "Чемал" в Республике Алтай. Теперь они будут расти во дворе современного жилого комплекса "Универ-сити".

"В "Универ-сити" проживает около 300 иностранных студентов. Мы поддерживаем дружбу между народами. Также мы выступаем за озеленение города, поэтому в канун Дня народного единства решили провести экологическую акцию, которая объединит студентов разных национальностей. Зеленая аллея будет радовать многие поколения студентов опорного вуза", – отметил директор администрации студенческого городка АлтГУ Ашот Погосян.

Во время мероприятия проявилось сплочение народов. Невзирая на национальности и языковые сложности, студенты помогали друг другу. Так, парни из Таджикистана быстро взяли в руки лопаты и помогли уложить дерн девушкам из Африки.

"В Африке нет елочек, зато много пальм. Деревья – это жизнь, чистый воздух и гармония. Я первый раз в жизни высаживаю ель, надеюсь, она вырастет высокой и стройной", – поделилась впечатлениями студентка МИЭМИС Мариам Камара из африканской страны Мали.

Студентки первого курса Института социальных наук Людмила Мурзина и Юлия Бойчук из России решили также нарядить деревья к Новому году. По их словам, важно не только посадить, но еще сохранить и ухаживать. А Рожина Илба, студентка Института истории и международных отношений АлтГУ из Сирии, рассказала, что для нее это очень трогательная акция: "Я хочу, чтобы деревья, которые мы посадили, напоминали всем о мире и добре, и о том, что мы должны заботиться о природе".

Напомним, что это не первое экологическое мероприятие АлтГУ. Весной 2020 года опорный вуз разработал проект развития озелененных пространств Барнаула. "Новая зеленая волна" одобрена администрацией города и будет использована на практике.