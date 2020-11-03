Между прошлым и будущим. Как выглядел Нагорный парк Барнаула 16 лет назад

Барнаульский архитектор Александр Деринг поделился в соцсетях архивными фотографиями Нагорного парка, сделанными в 2004 году. На снимках можно увидеть еще не разрушенный главный павильон и панораму Барнаула с нагорной части. Через десять лет здесь началась масштабная реконструкция, в ходе которой были убраны старая лестница, памятник Ленину и оставшиеся строения.