Между прошлым и будущим. Как выглядел Нагорный парк Барнаула 16 лет назад

Барнаульский архитектор Александр Деринг поделился в соцсетях архивными фотографиями Нагорного парка, сделанными в 2004 году. На снимках можно увидеть еще не разрушенный главный павильон и панораму Барнаула с нагорной части. Через десять лет здесь началась масштабная реконструкция, в ходе которой были убраны старая лестница, памятник Ленину и оставшиеся строения.
Комментарии
Сколько за эти годы на этот кусочек земли потратили? А как же остальной город? По вырубали деревья, застроили парки и аллеи. Оставшиеся парки запустили. Кругом грязь. Вот это реальный результат работы за последние 16 лет!
В том заброшенном здании барнаульцы оставляли надписи для увековечивания.Но ничто не вечно под луной )
то 11:58
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"Вцепились они в высоту, как в своё." Эх зря они с этого начали.Надо было с другого начинать и продолжать.А это уж на потом оставить...Эхе-хе, хе-хе...
3.11.2020 12:00
- гость -
Не только писали на стенах, но и просто писали и даже какали, наверное тоже хотели себя увековечить.
Зря территорию отдали попам.
За потраченное бабло можно было Юбилейный и Изумрудный восстановить,пользы было бы гораздо больше
Ох,поздно...Теперь уж ни Юбилейный,ни Изумрудный не восстановить.
3.11.2020 14:20
- гость -
почему Изумрудный потихоньку восстанавливают, а вот Юбилейный, часть парка им. Ленина, неухоженные заброшенные территории
Верните лучше название ВДНХ!!! А то присвоили название какому то рынку, люди много путаются, а тут название его родное будет.
Интересно куда Ленина убрали