Роспотребнадзор: пассажиры в Барнауле стали более ответственными

Фото: управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю
В Барнауле продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
В Роспотребнадзоре отметили, что с начала пандемии пассажиры стали чаще носить маски. Также сократилось количество замечаний к пассажироперевозчикам. На сегодняшний день почти все водители носят маски и только иногда встречаются те, кто надевает их неправильно.
За невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ предусмотрен штраф:
- для граждан – от 15 до 40 тысяч рублей;
- для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей;
- для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Комментарии
Маски носят, а больных все больше и больше... Из этого следует, что масочки то не помогают от заразы... Зато кто то денежек заработал на этих масочках!!!
Маски стали носить, потому как денег нет кормить это антисоциальное государство.
Если бы лупили за отсутствие маски, то даже Президент носил бы маску.
Нет денег на штраф, вот и приходится носить маску,
Такой штраф это призыв к Революции.
А как дела с обработкой автобусов после каждого рейса?