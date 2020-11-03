Роспотребнадзор: пассажиры в Барнауле стали более ответственными

Фото: управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю

В Барнауле продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

В Роспотребнадзоре отметили, что с начала пандемии пассажиры стали чаще носить маски. Также сократилось количество замечаний к пассажироперевозчикам. На сегодняшний день почти все водители носят маски и только иногда встречаются те, кто надевает их неправильно.

За невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ предусмотрен штраф: