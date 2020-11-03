Алтайское реготделение партии "Единая Россия" запускает онлайн-фестиваль национальной кухни, приуроченный ко Дню народного единства. Праздник, объединяющий сотни народностей, проживающих в Российской Федерации, отмечают 4 ноября.

Как сообщили в партии, для того чтобы заявиться на конкурс, нужно опубликовать в профиле Instagram фото или видео национального блюда, приготовленного участником фестиваля. А под изображением – оставить описание рецепта или перечисление ингредиентов блюда, а также отметить единороссов – @edinros22 и поставить хештег #народнаякухня22. К тому же необходимо подписаться на аккаунт партийцев.

6 ноября подведут итоги конкурса. Экспертная комиссия выберет трех лучших поваров – их ждут подарки. Еще трех кулинаров выберут сами пользователи соцсети: поваров, которые за свой необычный рецепт или интересную подачу блюда получат наибольшее количество лайков, поощрят портативными аккумуляторами.