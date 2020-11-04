День народного единства. Фото, которые могли быть сделаны только в России

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4 ноября в России отмечают День народного единства. Праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Народное ополчение тогда продемонстрировало настоящий образец мужественности и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения и положения в обществе. Споры вокруг праздника ведутся до сих пор, но одно ясно точно: Россия – прекрасная и великая страна. Но насколько она прекрасна, настолько она может быть и безумна. Победить ее практически невозможно.
Комментарии
Придумали "праздник" лицемеры и подлецы...
"Связан с изгнанием польско-литовских интервентов из пределов Московского Кремля... 23 октября (2 ноября) командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр и других знатных лиц."
Не понятно: освободили тогдашних олигархов из Кремля 400 лет назад, и всей современной России пить за это в 21-м веке?
Как только забыли о революции, то сразу появилось некое единство.
Революция еще напомнит о себе.