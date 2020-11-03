Более 8 тыс. человек заразились коронавирусом в Республике Алтай

На 3 ноября в Республике Алтай лабораторно подтвердили 171 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заболевших достигло 8111.

Диагноз подтвердился у 58 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у 14 детей; у 29 жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у 29 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребёнка; у 23 жителей Усть-Канского района, в том числе у двух детей; у 15 жителей Майминского района; у восьми жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей Турочакского района; у двух жителей Онгудайского района; у двух жителей Чемальского района и у одного ребёнка в Чойском районе.

Также за сутки зарегистрирован еще один случай смерти пациента. Скончался 79-летний житель Горно-Алтайска. У него были диагностированы коронавирусная инфекция, коронавирусная пневмония, а также другие формы тяжелых сопутствующих заболеваний.

Таким образом, за весь период в регионе умерли 59 больных с подтвержденным COVID-19, из которых 54 – от самой инфекции, 5 – по иным причинам.

Как ранее сообщил amic.ru, 3 ноября глава Республики Алтай Олег Хорохордин получил положительный результат анализа на коронавирус во время планового тестирования. По его словам, заболевание проходит бессимптомно. Ближайшее время глава региона будет работать дистанционно.