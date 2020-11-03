Более 8 тыс. человек заразились коронавирусом в Республике Алтай

На 3 ноября в Республике Алтай лабораторно подтвердили 171 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заболевших достигло 8111.
Диагноз подтвердился у 58 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у 14 детей; у 29 жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у 29 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребёнка; у 23 жителей Усть-Канского района, в том числе у двух детей; у 15 жителей Майминского района; у восьми жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей Турочакского района; у двух жителей Онгудайского района; у двух жителей Чемальского района и у одного ребёнка в Чойском районе.
Также за сутки зарегистрирован еще один случай смерти пациента. Скончался 79-летний житель Горно-Алтайска. У него были диагностированы коронавирусная инфекция, коронавирусная пневмония, а также другие формы тяжелых сопутствующих заболеваний.
Таким образом, за весь период в регионе умерли 59 больных с подтвержденным COVID-19, из которых 54 – от самой инфекции, 5 – по иным причинам.
Как ранее сообщил amic.ru, 3 ноября глава Республики Алтай Олег Хорохордин получил положительный результат анализа на коронавирус во время планового тестирования. По его словам, заболевание проходит бессимптомно. Ближайшее время глава региона будет работать дистанционно.
Комментарии
Заголовок опять тупой.