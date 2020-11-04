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Тебя своей Мизюлинской зову. Дождется ли роща в Барнауле ремонта со второй попытки

, ИА "Амител"
Почему победитель голосования на благоустройство вновь участвует в народном "отборе"
Фото: 2gis

Фото: 2gis

Интернет-голосование по выбору общественных территорий, которые обновят в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в следующем году, завершилось 2 ноября на сайте администрации Барнаула. Второй год подряд второе место в отборе территорий занимает Мизюлинская роща, расположенная в Индустриальном районе. Так, в прошлом году власти, несмотря на поддержку горожан, отказались от реконструкции зеленой зоны, мотивируя это слишком большими затратами на ремонт. Что будет с рощей и благоустроят ли ее со второй попытки – выяснял amic.ru.

Как проголосовали барнаульцы?

В течение двух недель жители города выбирали те общественные территории, которые будут благоустроены в 2021 году. Урбанисты предложили на выбор 41 территорию. Каждый барнаулец мог проголосовать один раз и выбрать не более шести общественных скверов и парков. С 11,85% победу в голосовании одержала зеленая зона от улицы Герцена до улицы Белинской. На второй строчке расположилась Мизюлинская роща с 10,4%. На третьей – заброшенный уже много лет огромный парк "Юбилейный" (9,4%). В общей сложности, как сообщили в мэрии, всего за благоустройство общественных территорий проголосовали 7879 человек.

Стоп. Ведь Мизюлинская роща побеждала в прошлом году

Совершенно верно. Ровно год назад на сайте мэрии также прошло народное голосование, где с небольшой разницей первое и второе место разделили парк "Изумрудный" и Мизюлинская роща. Поскольку Барнаул получил из федерального центра в два раза меньше средств, чем в предыдущие годы (всего около 50 миллионов рублей), то власти решили из-за дороговизны перенести благоустройство рощи на 2021 год. При этом в нацпроект вошли "Изумрудный", а также зеленая зона в районе перекрестка улиц Взлетная и Ускова, которая в голосовании заняла третье место. На ее улучшение потратили 17,5 миллиона рублей.

Еще летом заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Иван Гармат обещал, что Мизюлинскую рощу обновят вне очереди.

Что говорят в мэрии?

Как пояснили в пресс-службе администрации Барнаула, в ближайшие дни специальная комиссия подведет итоги и определит, какие территории получат деньги на благоустройство в 2021 году. Поскольку за Мизюлинскую рощу второй год подряд проголосовало большое количество барнаульцев, то у нее высокие шансы участвовать в нацпроекте. Пусть и со второй попытки. Голосование, как отметили в мэрии, необходимо для понимания, какие именно территории хотят барнаульцы обновить в первую очередь. Проблема в том, что еще неизвестно, сколько город получит средств из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на следующий год. От этого зависит количество скверов и парков, которые дождутся реконструкции. Так, в 2018 году в Барнауле навели порядок сразу на шести общественных территориях, потратив на это более 100 миллионов рублей.

А Мизюлинская роща вообще где?

Она находится в Индустриальном районе, на пересечении улиц Антона Петрова и Попова, рядом с несколькими новыми жилищными кварталами. Площадь зоны – около 11 гектаров. В советское время это был популярный в городе парк. Однако в последние годы большую часть деревьев вырубили. Ежегодно власти высаживают около 50 деревьев в роще, но для масштабной реконструкции необходимы десятки миллионов рублей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

4.11.2020 08:58
- гость -

в ближайшие дни специальная комиссия подведет итоги и определит, какие территории получат деньги на благоустройство

Зачем люди в этом участвуют, если решения принимают чиновники?

4.11.2020 09:07
Вадим

Там один мужик дубы выращивает. Сам посадил, сам ухаживает, сам поливает и обкашивает. Слышал говорит только не мешайте. Молодец мужик.

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