Барнаульский предприниматель бесплатно раздает 300 маленьких елочек

Барнаульский предприниматель Денис Газукин предложил желающим жителям Барнаула и пригорода бесплатно забрать трехлетние саженцы елей.

"Осталось около 300 корней. Самовывоз из села Санниково. Пусть наш город станет более зеленым", – написал он на своей странице в Facebook.

В комментариях барнаульцы отметили управляющего парком "Изумрудный" Владислава Вакаева. По их мнению, он мог бы заинтересоваться новой партией саженцев для высадки в парке.

Спустя несколько часов после публикации в СМИ Газукин написал новое сообщение, в котором рассказал, что все 300 саженцев, скорее всего, разберут до конца нынешнего дня.