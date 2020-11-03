Гном Гномыч рассказал, что его заставляют сниматься для Instagram

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, известный пользователям социальных сетей как Гном Гномыч, рассказал, что он хочет превзойти успехи отца в спорте, а сниматься для роликов в Instagram ему не нравится.

"У меня нет на телефоне своего "Инстаграма". <...> Это все мама да мама, сниматься да сниматься. Мне это не нравится, неинтересно. Потом – это долго еще. В выходные надо все снимать", – цитирует мальчика Sports.ru.

Он рассказал, что очень любит тренировки и хочет стать олимпийским чемпионом.

Ранее amic.ru писал о том, как Гном Гномыч набрал такую популярность, и почему в Сети ему многие сочувствуют и всерьез полагают, что в роликах вместе с родителями он снимается "из-под палки".