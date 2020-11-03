Капитана полиции осудили за фальсификацию дела в Алтайском крае

В Алтайском крае капитан полиции сфальсифицировал уголовное дело о незаконной вырубке деревьев. Суд приговорил его к отстранению от работы в органах на год и штрафу в размере 40 тысяч рублей.

Как пишет "Тайга.инфо", компания-арендатор одного из участков леса сообщила участковому Сергею Луцкову о следах вырубки двух сосен, одна из которых была сухостойной. Полицейский позвонил рабочему местного лесничества и попросил оценить ущерб на основе данных о диаметре срубленного "сырого" дерева.

По оценкам специалиста, нанесенный вред составил примерно 2,8 тыс. рублей, чего Луцкову показалось мало: он начал возмущаться и предложил леснику "увеличить диаметр", чтобы сумма ущерба составила минимум 5 тыс. рублей. В итоге, уже зная нужный для большего ущерба диаметр, участковый сообщил данные в дежурную часть. Кроме того, Луцков составил протокол с места происшествия без фактического осмотра, понятых и потерпевшего.

Виновного в вырубке полицейский искал по телефону. Двое человек, которым позвонил правоохранитель, начали отрицать свою причастность, однако в разговоре одному из них пригрозил, что если "крайнего не найдешь, значит все стоять будем".

После этого полицейскому позвонил один из "обвиняемых" и согласился взять на себя вину. В итоге суд приговорил его по ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка леса", назначив мужчине обязательные работы, что позже расценили как тяжкие последствия.

Однако следователи выявили факт фальсификации, возбудив уголовное дело по ст. 286 "Превышение полномочий с причинением тяжких последствий". В итоге правоохранителю назначили штраф в размере 40 тысяч рублей и отстранили на год от работы в органах.

После приговора обе стороны попробовали обжаловать приговор – прокурор потребовал четыре года колонии, трехлетнего запрета на работу в органах и лишения звания капитана. Адвокат же просил полностью отменить решение и признать Луцкова невиновным.

Краевой суд не счел доводы сторон убедительными и оставил прежний приговор в силе.