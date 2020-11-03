Видеоклип на песню Baby Shark побил рекорд по числу просмотров на YouTube. На момент публикации ролик набрал более 7,049 млрд просмотров.

С таким результатом видео на 10 миллионов опередило предыдущего лидера – клип на песню Despacito пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки, который возглавлял рейтинг с 2018 года.

Ранее amic.ru писал о том, что совместный клип Ольги Бузовой и группы "Джаро и Ханза" менее чем за сутки набрал свыше миллиона просмотров. Работу под названием Mira me Bebe разместили на YouTube. Клип рассказывает историю в стиле фильмов "Форсаж". Героиня Бузовой влюбляется в стритрейсера.