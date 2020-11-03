Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 102 человек

Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 102 человек. Пострадавшими считаются более тысячи, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

"По последним данным, в результате землетрясения погибли 102 человека, пострадали 1026, из них 143 продолжают лечение в больницах", – говорится в сообщении.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло неподалеку от города Сеферихисар. Толчки ощущались также в Стамбуле, Измире, Чанаккале, Денизли и Бурсе. Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в районах Измира – Борнова и Байраклы.