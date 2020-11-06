Когда устал от стресса. Где в Барнауле укрепляют иммунитет и восстанавливают здоровье

В межсезонье особенно важно укрепить иммунитет, снять стресс и сделать организм устойчивее к инфекциям и заболеваниям. Например, посещение санатория станет отличной альтернативой профилактическим лекарствам и таблеткам. Тем более что посещение здравницы показано не только больным и пожилым, но и здоровым людям, которые хотят восстановить свои силы.

До конца 2020 года санаторий "Барнаульский" дарит всем скидку 15%, а пенсионерам и семьям из трех человек – 20% на путевки общего профиля. Подробности на сайте.

Санаторно-курортное лечение подходит вам, если вы:

испытываете стресс и хроническую усталость;

недавно перенесли операцию или болезнь;

страдаете хроническими заболеваниями и желаете снизить симптомы его проявления;

хотите повысить ответные силы организма и укрепить иммунитет;

заботитесь о своем здоровье и предпочитаете качественное питание;

давно мечтаете отдохнуть в красивом месте с чистым воздухом и уникальной природой.

Лучше выбирать санаторий с большим перечнем лечебных процедур, многолетним опытом в сфере оздоровления, природными лечебными факторами. Например, в краевой столице это один из старейших санаториев – "Барнаульский": в этом году отметил 75-летие.

Опытные врачи-курортологи имеют большой опыт и широкую лечебно-диагностическую базу. Все программы составляют индивидуально, учитывая особенности заболевания и пожелания клиента.

В санатории вы сможете пройти лечение по следующим направлениям: заболевание сердечно-сосудистой системы (в т.ч. долечивание после инфаркта миокарда); опорно-двигательного аппарата; нервной системы (в т.ч долечивание после инсульта); органов дыхания; лор-органов; почек и мочевыводящих путей; желудочно-кишечного тракта; эндокринологии; гинекологии; заболевания кожи; оздоровление детей с 4 до 14 лет.

Комфортные номера

В "Барнаульском" созданы все условия для комфортного проживания: уютные двух- и одноместные номера категории "люкс", оборудованные всем необходимым (беспроводной интернет, телевизоры, посуда, холодильник, полотенца, постельное белье, фен).

В санатории вы сможете не только улучшить свое здоровье, но и отдохнуть, расслабиться, забыть на время о городской суете. К этому все располагает. Отдыхающие могут поиграть в настольный теннис и бильярд, провести время за шахматами или в библиотеке.

Беспокоят боли в спине?

На базе санатория работает вертеброневрологическое отделение, которое специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата (грыж, протрузий). Благодаря использованию прогрессивных методов лечения (внутритканевая электростимуляция, озонотерапия, ударно-волновая терапия, иглорефлексотерапия, мануальная и тракционная терапия, лечебные блокады) помогут вам снизить болевой синдром, вернуть легкость движения и радость жизни.

Приятная атмосфера, вежливый персонал, сбалансированное питание, многообразие оздоровительных и лечебных процедур, подкрепленное занятиями в бассейне и ЛФК, пешими прогулками по терренкурам, незабываемыми музыкальными вечерами – вот что вас ждет при посещении "Барнаульского". А в канун Нового года санаторий готов подарить вам атмосферу семейного праздника. Не нужно будет обременять себя домашними хлопотами, наводить чистоту, накрывать на стол, встречать гостей: здесь это сделают за вас.

Смело пакуйте чемоданы и покупайте путевку в санаторий "Барнаульский". Там вы сможете поправить свое здоровье, отдохнуть, набраться положительных эмоций. Приехав в санаторий однажды, вам непременно захочется возвращаться снова и снова.

Ознакомиться с профилями санатория "Барнаульский", забронировать номер или задать вопрос сотрудникам можно на сайте.

Санаторий "Барнаульский"

Адрес: Барнаул, ул. Парковая, 21а

Тел.(385-2) 20-22-88, 20-22-66

E-mail: saba-market@mail.ru

Сайт

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.