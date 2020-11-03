Умер создатель мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк

В возрасте 85 лет скончался художник, создатель мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк. По информации РЕН ТВ, деятель искусств умер в своем доме в Москве.

Шафранюк родился 14 февраля 1935 года. Окончил Московский инженерно-физический институт. С 1964 по 1967 года работал в "Союзмультфильме". С начала 1970-х до середины 1980-х трудился в студии "Мульттелефильм".

Художник известен работами над кукольными мультфильмами "Добрыня Никитич", "Волшебник Изумрудного города" и "Чьи в лесу шишки". Также Шафранюк работал над серией мультфильмов о Незнайке: "Незнайка-музыкант", "Незнайка встречается с друзьями", "Незнайка за рулем" и "Незнайка-художник".