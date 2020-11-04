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C Wi-Fi, аудиогидом и ТВ. Какие новые супервагоны запустили по городам Алтая

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Стоимость каждого нового вагона превышает 55 миллионов рублей

Четыре новых вагона, рассчитанных на 60 пассажиров, с 3 ноября запустили из Барнаула в алтайские города Рубцовск и Бийск. Стоимость только одного составляет около 55 миллионов рублей. Для удобства пассажиров внутри установлены откидные столики, вакуумные туалеты, электронные панели с датой, временем и температурой. В современных вагонах есть кондиционеры (особенно актуальные летом) и бесплатный Wi-Fi. А также в пути можно смотреть телевизор.

Обслуживать пассажиров в новых вагонах обещают так же комфортно, как в самолетах: с тележками и питанием. Директор компании "Алтай-Пригород" Владимир Устинов пообещал, что для пассажиров в пути будут проводить различные викторины и онлайн-игры. Также уже сейчас в поездах можно послушать аудиогид об истории барнаульского вокзала, который подготовил amic.ru совместно с РЖД. Если не слушали его – вам сюда. Кстати, до конца года выйдут еще несколько историй о других станциях Алтайского края.

"Мы хотим, чтобы человек в пути узнал об истории не только региона, но и железной дороги", – отметил Владимир Устинов, пообещав, что скучно пассажирам не будет точно.

Всего в 2020 году, как пояснил заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин, на баланс "Алтай-Пригорода" поступит 23 современных вагона, которые будут курсировать по городам региона. Они могут достигать скорости до 120 километров в час. До Рубцовска из Барнаула, например, можно добраться за четыре часа. Стоимость билетов не изменилась: около 600 рублей. Это дешевле, чем на автобусе.

Чтобы полностью обновить подвижной состав "Алтай-Пригорода", как отметил Дмитрий Коровин, необходимо закупить еще около 30 таких вагонов. По его словам, это будет сделано за ближайшие два-три года. Благодаря обновлению подвижного состава железная дорога станет самым комфортным видом транспорта в регионе. Также это позволит разгрузить две федеральные трассы от автомобилей.

При этом из-за коронавируса в 2020 году почти на 30% рухнул пассажиропоток пригородного сообщения. На протяжении последних лет краевые власти компенсировали убытки "Алтай-Пригороду". На 2021 год, чтобы покрыть выпадающие доходы, в бюджете на пригородные сообщения также заложили около 350 миллионов рублей.

Оценить новенькие вагоны, если вы в ближайшее время не планируете ехать в Рубцовск или Бийск, можно в большом фоторепортаже Вячеслава Мельникова.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

4.11.2020 09:39
- гость -

Откидные столики? Вот это да! И что теперь фекалии не будут высыпаться из поездов на рельсы? Ну это и правда великое достижение великой державы в 2020 году! Ну а панели с датой и временем это фантастика!
Осталась только одна проблема, на поездах люди хотят ехать, а скорость до 120 километров в час для поезда в 2020 году это позор!!! В Европе, Японии и прочих цивилизованных странах поезда давно уже передвигаются со скоростью 300 километров в час и выше.

4.11.2020 09:52
- гость -

На 2021 год, чтобы покрыть выпадающие доходы, в бюджете на пригородные сообщения также заложили около 350 миллионов рублей.

Пустая трата денег. Автобусы ходят во все города и по 350 млн в год из бюджета не просят.

4.11.2020 10:06
- гость -

поезда давно уже передвигаются со скоростью 300 километров в час и выше

ВСЕ поезда? Включая местные электрички по Фукуоке, Хоккайдо и пр.? Те, которые похожи на старые вагоны метро?

4.11.2020 10:35
гость

Не хотят строить современные дороги. Решили реанимировать пригородное сообщение, которое было уничтожено по стране.

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