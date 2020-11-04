Ученые узнали, как любимая музыка влияет на мозг

Французские ученые выяснили, что любимая музыка вызывает "приятный озноб" в мозгу. Результаты исследования опубликовали в журнале Frontiers in Neuroscience.

Нейробиологи из Университета Франш-Конте провели исследование и попросили 11 женщин и семерых мужчин, средний возраст которых 40 лет, прослушать 15-минутный сборник различных музыкальных фрагментов по 90 секунд каждый, разделенных 30-секундными паузами.

Все участники перед исследованием рассказали, что во время прослушивания любимой музыки они испытывают "мурашки". Ученые зафиксировали, что когда играла любимая композиция, мозг испытуемых получал "приятный озноб".