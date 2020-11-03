Прогулочный катер с туристами потерпел крушение в Турции

В Анталье при крушении прогулочного катера погиб россиянин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генконсульства России.

"Около десяти часов (мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель <...>. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения", — рассказал источник.

На борту, который потерпел крушение в 50 метрах от берега, находились 32 человека. Остальным пострадавшим успели оказать медицинскую помощь. Их жизням ничего не угрожает.