Умер актер из сериала "Шерлок"

В возрасте 67 лет умер британский актер и комик Джон Сешнс. Причиной смерти артиста стал сердечный приступ.

Как сообщает издание The Sun, актер (настоящее имя которого Джон Гибб Маршал) скончался в своем доме в Лондоне.

Сешнс родился 11 января 1953 года в шотландском городе Ларгс и спустя три года вместе с семьей переехал в Бедфорд. Дебют будущего комика в кино состоялся в 1984 году в картине "Баунти". Позднее он снялся в таких фильмах и сериалах, как "Шерлок", "Грязь", "Легенда", "Банды Нью-Йорка", "Доктор Кто", "Ложное искушение" и другие.

В качестве сценариста Джон Сешнс поработал над проектами "Черчилль идет на войну", "Немыслимый", "Страшно-жуткое кино".