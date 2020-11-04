Ансамбль "Алтай" представил в Барнауле новую программу с участием Андрея Мерзликина

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заслуженная артист России Андрей Мерзликин приехал в Барнаул, чтобы выступить с ансамблем "Алтай". 3 ноября в концертном зале "Сибирь" состоялся премьерный показ новой программы коллектива, посвященной народностям Алтайского края. Это татары, украинцы, казахи, таджики, немцы, чуваши, русские и другие. Материал для номеров был собран во время экспедиций по районам Алтайского края. Всего в программе 15 номеров разных народов. Режиссером в этом году выступила Анна Вахромеева. Ведущим и связующим звеном между выступлениями стал заслуженный артист России, актер театра и кино Андрей Мерзликин. "Любовь к малой Родине" – основной посыл, пронизывающий танцы, песни и монологи программы.

На презентации присутствовали первые лица края, депутаты АКЗС, работники культуры и студенты вузов. Председатель алтайского Заксобрания Александр Романенко в своей приветственной речи поздравил всех с наступающим праздником и выступил с предложением о присуждении государственному молодежному ансамблю песни и танца "Алтай" имени Александра Федоровича Березикова. Напомним, бессменный руководитель ансамбля Александр Березиков скончался 11 октября. Последние дни своей жизни заслуженный работник культуры провел на аппарате искусственной вентиляции легких.