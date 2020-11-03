В алтайском УФСИН опровергли COVID-19 у участника смертельной драки на Старом базаре

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю опровергло наличие коронавируса у участника смертельной драки на Старом базаре Михаила Старцева.

"В период содержания в следственном изоляторе признаков респираторной вирусной инфекции у обвиняемого Старцева М.А. не наблюдалось", – сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, что 23 октября суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания Старцева в изоляторе и перевел его под домашний арест. Позднее телеканал НТВ рассказал, что обвиняемого якобы отправили домой из-за COVID-19.

Как ранее сообщал amic.ru, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля. 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, скончался от удара по голове.

Супруга погибшего обвинила в произошедшем 38-летнего Михаила Старцева. Против него правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности".