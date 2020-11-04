Онищенко назвал места, где можно "незаметно" заразиться коронавирусом

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал места, в которых можно "незаметно" подхватить коронавирус. Его слова приводит "Вечерняя Москва".

"При плотной загруженности метрополитена шансы заразиться очень велики, поэтому всегда нужно носить маску", – сказал он.

Помимо этого, есть высокая вероятность инфицирования COVID-19 в вагонах старых поездов, а также на кухнях коммунальных квартир, эскалаторах и в лифтах. Парламентарий рекомендовал пользоваться лестницами, если позволяет этажность дома.

По последним данным, в России насчитывается 1 673 686 случаев коронавируса и 28 828 смертей. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 18 648 новых больных.