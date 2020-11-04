Барнаулец обманул доверчивую пенсионерку, пожелавшую вложить деньги под проценты

64-летняя жительница соседнего с Алтайским краем региона обратилась в полицию. Женщина стала жертвой мошенника из Барнаула.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в июле текущего года пенсионерка нашла сайт, на котором предлагалось вложить деньги под проценты. Желая подзаработать, горожанка созвонилась по "Скайпу" с мужчиной, который представился Станиславом.
"Неизвестный пояснил, что денежные средства можно будет перевести в город Барнаул, используя платежную систему. Следуя всем указаниям, заявительница перевела 200 долларов, а это 15 000 рублей, на счет, после чего на сообщения перестали отвечать и прекратили связь", – рассказали в полиции.
Позднее правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 29-летний житель Барнаула, у которого во время обыска также нашли планшет с перепиской.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Из какого именно региона была потерпевшая, не уточняется.
Комментарии
В мусарне нужно отдельный отряд создавать по защите старых брокеров
пенсионерка нашла сайт, на котором предлагалось вложить деньги под проценты. Желая подзаработать, горожанка созвонилась по "Скайпу
Это точно все сделала 64 летняя пенсионерка?) Мож за спиной какойнить заботливый внучок стоял?)
пенсионерка нашла сайт, на котором предлагалось вложить деньги под проценты. Желая подзаработать, горожанка созвонилась по "Скайпу
Это точно все сделала 64 летняя пенсионерка?) Мож за спиной какойнить заботливый внучок стоял?)
Надо жестко карать интернет-мошенников.
Они совсем страх потеряли от своей безнаказанности.
Но у нас нет даже сервиса куда можно пожаловаться на мошеннический сайт. Чтобы им занялись, заблокировали, попытались узнать кто за ним стоит.
А пока же Яндекс и Гугл крутят рекламу мошенников. Деньги же не пахнут.
Это ещё что! Мне по электронке письмо пришло с требованием денег, иначе МОИ интимные фото, размещённые на порносайте, куда я якобы постоянно захожу, от моего имени разошлют повсюду! Гыыыы, вот бы я поржала, и что бы они разослали?!!!! Все кто меня знает, знают и мой неподходящий для подобных игрищ почтенный возраст. А кто не знает - пусть полюбуется на какую-нибудь молодуху...
Все кто меня знает, знают и мой неподходящий для подобных игрищ почтенный возраст._______________________Как сказать есть любители экстрима, как говорил незабвенный О. Бендер и на старуху бывает проруха.
Ж - Жадность!
легко отделалась
200 баксов ляжку жгли бабке