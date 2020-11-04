Барнаулец обманул доверчивую пенсионерку, пожелавшую вложить деньги под проценты

64-летняя жительница соседнего с Алтайским краем региона обратилась в полицию. Женщина стала жертвой мошенника из Барнаула.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в июле текущего года пенсионерка нашла сайт, на котором предлагалось вложить деньги под проценты. Желая подзаработать, горожанка созвонилась по "Скайпу" с мужчиной, который представился Станиславом.

"Неизвестный пояснил, что денежные средства можно будет перевести в город Барнаул, используя платежную систему. Следуя всем указаниям, заявительница перевела 200 долларов, а это 15 000 рублей, на счет, после чего на сообщения перестали отвечать и прекратили связь", – рассказали в полиции.

Позднее правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 29-летний житель Барнаула, у которого во время обыска также нашли планшет с перепиской.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Из какого именно региона была потерпевшая, не уточняется.