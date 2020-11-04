Среда, 4 Ноябрь, 14:41

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 80
€ 93,34
1°


1673686 +0
Обь
73см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Барнаулец обманул доверчивую пенсионерку, пожелавшую вложить деньги под проценты

, ИА "Амител"
Жительница соседнего региона лишилась 200 долларов
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

64-летняя жительница соседнего с Алтайским краем региона обратилась в полицию. Женщина стала жертвой мошенника из Барнаула.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в июле текущего года пенсионерка нашла сайт, на котором предлагалось вложить деньги под проценты. Желая подзаработать, горожанка созвонилась по "Скайпу" с мужчиной, который представился Станиславом.

"Неизвестный пояснил, что денежные средства можно будет перевести в город Барнаул, используя платежную систему. Следуя всем указаниям, заявительница перевела 200 долларов, а это 15 000 рублей, на счет, после чего на сообщения перестали отвечать и прекратили связь", – рассказали в полиции.

Позднее правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 29-летний житель Барнаула, у которого во время обыска также нашли планшет с перепиской.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Из какого именно региона была потерпевшая, не уточняется.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

4.11.2020 10:39
- гость -

В мусарне нужно отдельный отряд создавать по защите старых брокеров

4.11.2020 10:47
- гость -

пенсионерка нашла сайт, на котором предлагалось вложить деньги под проценты. Желая подзаработать, горожанка созвонилась по "Скайпу

Это точно все сделала 64 летняя пенсионерка?) Мож за спиной какойнить заботливый внучок стоял?)

4.11.2020 10:48
- гость -

пенсионерка нашла сайт, на котором предлагалось вложить деньги под проценты. Желая подзаработать, горожанка созвонилась по "Скайпу

Это точно все сделала 64 летняя пенсионерка?) Мож за спиной какойнить заботливый внучок стоял?)

4.11.2020 10:53
- гость -

Надо жестко карать интернет-мошенников.
Они совсем страх потеряли от своей безнаказанности.

Но у нас нет даже сервиса куда можно пожаловаться на мошеннический сайт. Чтобы им занялись, заблокировали, попытались узнать кто за ним стоит.
А пока же Яндекс и Гугл крутят рекламу мошенников. Деньги же не пахнут.

4.11.2020 11:09
ПенсионЭрка

Это ещё что! Мне по электронке письмо пришло с требованием денег, иначе МОИ интимные фото, размещённые на порносайте, куда я якобы постоянно захожу, от моего имени разошлют повсюду! Гыыыы, вот бы я поржала, и что бы они разослали?!!!! Все кто меня знает, знают и мой неподходящий для подобных игрищ почтенный возраст. А кто не знает - пусть полюбуется на какую-нибудь молодуху...

4.11.2020 11:40
ПенсионЭрке

Все кто меня знает, знают и мой неподходящий для подобных игрищ почтенный возраст._______________________Как сказать есть любители экстрима, как говорил незабвенный О. Бендер и на старуху бывает проруха.

4.11.2020 11:57
- гость -

Ж - Жадность!

легко отделалась

4.11.2020 14:07
гость

200 баксов ляжку жгли бабке

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
14:37
Врач рассказал о влиянии алкоголя на течение COVID-19 0
14:05
Суд оставил в силе штраф алтайской активистке за маску с надписью "Путина в отставку" 7
13:32
Крупный пожар произошел в частном секторе в Барнауле 0
13:03
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 20 тысяч человек 6
12:31
Ефремов захотел вернуть выплаченные потерпевшим деньги 8
12:01
Лобовое столкновение легковушки и микроавтобуса произошло на границе Алтайского края 1
11:36
Лихие барнаульские нулевые. Убийца предпринимателей получил почти 25 лет тюрьмы 11
11:04
Вирусолог спрогнозировал появление "мирного" коронавируса 0
10:33
Барнаулец обманул доверчивую пенсионерку, пожелавшую вложить деньги под проценты 8
10:01
Онищенко назвал места, где можно "незаметно" заразиться коронавирусом 3
09:26
C Wi-Fi, аудиогидом и ТВ. Какие новые супервагоны запустили по городам Алтая 4
09:01
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем народного единства 57
08:43
Тебя своей Мизюлинской зову. Дождется ли роща в Барнауле ремонта со второй попытки 9
08:25
День Казанской иконы Божией Матери. Как отмечают и о чем молятся святыне? 0
07:46
Вдова погибшего в драке на Старом базаре Павла Рохлова раскритиковала Андрея Малахова 26
07:27
"Надо привыкнуть". Можно ли оформить ДТП онлайн и будут ли вообще этим пользоваться? 0
07:05
Ансамбль "Алтай" представил в Барнауле новую программу с участием Андрея Мерзликина 0
06:47
Ученые узнали, как любимая музыка влияет на мозг 1
06:24
День народного единства. Фото, которые могли быть сделаны только в России 22
06:02
Устойчивый минус. О погоде в Алтайском крае 4 ноября 0
23:57
Такой день. Гибель водителя в сгоревшем авто и верблюд в грузовике 0
23:31
Барнаульца педофила приговорили к 15 годам колонии за изнасилование нескольких девочек 2
23:12
В алтайском УФСИН опровергли COVID-19 у участника смертельной драки на Старом базаре 4
22:51
Умер актер из сериала "Шерлок" 0
22:35
Бывшего руководителя алтайского почтового отделения судят за хищение 800 тыс. рублей 0
22:17
МИД: Россию беспокоит растущее число боевиков в Нагорном Карабахе 4
21:54
Стало известно, почему участника драки на Старом базаре перевели под домашний арест 6
21:36
Прокуроры рассказали о причинах участившихся ДТП в Барнауле 1
21:15
В Минздраве отметили рост потребления антибиотиков в России 2
20:54
За 2020 год в алтайское животноводство инвестировали более 1,1 млрд рублей 1
20:27
Житель Бийска незаконно хранил оружие и покушался на жизнь полицейских 0
20:09
ФАС завела дело против "Почты России" за 100% надбавку в труднодоступных пунктах 2
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 219 1
19:29
Прогулочный катер с туристами потерпел крушение в Турции 1
19:12
Более 800 дополнительных коек для больных коронавирусом развернут в Бийске 4
18:48
Умер создатель мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк 3
18:24
В Омске задержали мужчину, который сбежал из-под ареста в Алтайском крае 0
18:02
Работа из дома с удобным графиком: "Ростелеком" ищет операторов в контакт-центр 0
17:46
Двух скрывшихся с места ДТП водителей ищут в Барнауле 0
17:31
Минздрав проводит проверку по факту смерти врача горбольницы № 10 в Барнауле 9
17:25
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 102 человек 0
17:13
Молодежь Алтая приглашают принять участие в проекте "Время карьеры" 0
17:01
В Барнауле простятся со знаменитым врачом-акушером Иваном Брусенцовым 4
16:53
Клип на детскую песню Baby Shark стал самым просматриваемым роликом на YouTube 1
16:41
Поезда с Wi-Fi и кондиционером начнут курсировать по Алтайскому краю 4
16:35
День народного единства: что за праздник мы отмечаем 4 ноября в России? 61
16:28
Появилось видео смертельного наезда иномарки на дом в Алтайском крае 6
16:13
Виктор Томенко поручил оперативнее оказывать медпомощь в Алтайском крае 31
16:02
Новый Volkswagen Polo: полон открытий 4
15:54
Капитана полиции осудили за фальсификацию дела в Алтайском крае 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.