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Новости

Ефремов захотел вернуть выплаченные потерпевшим деньги

, ИА "Амител"
Адвокаты артиста намерены получить обратно почти полмиллиона рублей
Фото: kino-teatr.ru

Фото: kino-teatr.ru

Российский актер Михаил Ефремов переплатил родственникам погибшего в смертельном ДТП Сергея Захарова 600 тысяч рублей. Теперь защита намерена вернуть эти деньги за вычетом суммы, ушедшей на похороны, рассказал адвокат артиста Петр Хархорин.

Он подчеркнул, что каждому потерпевшему в качестве компенсации выплатили по миллиону рублей. Однако не обошлось и без переплат.

"В частности, Виталий Захаров (сын погибшего Сергея Захарова, – прим. ред.) получил 1,2 миллиона рублей. Кроме того, в ходе рассмотрения дела были направлены еще 400 тысяч рублей, которые они как бы не хотели принимать, эти средства еще не вернулись. Таким образом, мы хотим вернуть 600 тысяч рублей, за вычетом суммы, потраченной на похороны, это чуть менее 500 тысяч", – сообщил юрист в беседе с РИА Новости.

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 3 сентября актер признал свою вину, а 8 сентября его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако 22 октября суд смягчил наказание актеру на полгода.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

4.11.2020 12:36
- гость -

уж больно дорога утка в СИЗО, деньги кончились

4.11.2020 12:41
тю!

Спектакль ещё не кончен, шоу продолжается?

4.11.2020 12:44
- гость -

ефремов каждый раз пробивает дно своими действиями

4.11.2020 12:47
- гость -

Это пожелание актёра?!???

4.11.2020 13:12
гость

надоели уже пиарить этого

4.11.2020 13:20
- гость -

Цирк уехал, а клоуны остались...

4.11.2020 13:20
- гость -

Цирк уехал, а клоуны остались...

4.11.2020 13:46
- гость -

Похоже нашел возможность прибухивать в камере...))))

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