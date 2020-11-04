Врач рассказал о влиянии алкоголя на течение COVID-19

Зараженный коронавирусом человек, пьющий спиртное, может усугубить форму заболевания, рассказал врач-нарколог Руслан Исаев в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, тяжесть COVID-19 зависит от защитных свойств организма, а употребление алкоголя лишь подрывает иммунитет. Кроме того, многие препараты, которые используют при лечении коронавируса, несовместимы с крепкими напитками.

Исаев также подчеркнул, что в первую очередь следует отказаться от спиртного во время приема антибиотиков. Эти лекарства сами по себе могут вызвать побочные эффекты, а алкоголь лишь поспособствует возникновению дополнительных осложнений.

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