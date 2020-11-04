Новый рекорд. За последние сутки в России выявили почти 20 тысяч заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявили 19 768 случаев COVID-19. Это новый рекорд с начала пандемии, сообщил оперативный штаб.
Наибольшее число заразившихся отмечается в Москве (+5826 человек), Санкт-Петербурге (+1031) и Московской области (+569). Алтайский край (+221) на 4 ноября занимает 16-ю строчку в федеральном рейтинге.
Всего в стране зафиксировали 1 693 454 заболевших коронавирусом. Выздоровел из этого числа 1 266 931 человек (+15 567 за сутки). Число умерших с ковидом пациентов за последние сутки выросло на 389 – до 29 217.
За весь период в стране сделали более 62,4 млн тестов на коронавирус. 491 тысячу исследований провели за последние сутки.
Комментарии
"Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!"?
Ну что там бункерный выходные и самоизоляцию объявлять не торопится?
А бункерный вон в телевизоре цветы возлагает Минину и Пожарскому. С народом общается. И все без масок! Вопиющее безобразие!!
по моим прогнозам пик - 23 тыс в сутки по России, не забываем
А бункерный вон в телевизоре цветы возлагает Минину и Пожарскому. С народом общается. И все без масок! Вопиющее безобразие!!
поди самое трудное было протащить памятник через обеззараживающую рамку в бункере
я уж думал, у троллятин седни траур из-за пролета их маразматика.
а они ночь дежурили , чтобы отметить со своим начальство забугорным торжественного события. проснулись -вшли каппы жмать.
узбагойтесь, мимо кассы
бункерный то - Байден.
нехорошо своих кусать