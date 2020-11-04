Новый рекорд. За последние сутки в России выявили почти 20 тысяч заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявили 19 768 случаев COVID-19. Это новый рекорд с начала пандемии, сообщил оперативный штаб.

Наибольшее число заразившихся отмечается в Москве (+5826 человек), Санкт-Петербурге (+1031) и Московской области (+569). Алтайский край (+221) на 4 ноября занимает 16-ю строчку в федеральном рейтинге.

Всего в стране зафиксировали 1 693 454 заболевших коронавирусом. Выздоровел из этого числа 1 266 931 человек (+15 567 за сутки). Число умерших с ковидом пациентов за последние сутки выросло на 389 – до 29 217.

За весь период в стране сделали более 62,4 млн тестов на коронавирус. 491 тысячу исследований провели за последние сутки.