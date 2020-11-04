В АлтГУ перепутали цвета флага в поздравлении с Днем народного единства

Неловкая заминка произошла в АлтГУ при попытке поздравить всех с Днем народного единства от лица ректора Сергея Бочарова.
Пользователи заметили, что цветные ленты триколора на изображении расположились в "неправильном порядке": белый – красный – синий.
Впоследствии в университете заметили ошибку и поменяли иллюстрацию к поздравлению. Однако к тому моменту скриншоты оплошности уже распространили в соцсетях и СМИ.
Примечательно, что сейчас бело-красно-синего флага не существует. Последний раз в таком порядке использовали цвета в протекторате Богемии и Моравии, управляемого нацистской Германией во время оккупации территории Чехословакии. Протекторат прекратил существование после капитуляции немецких фашистов.
Комментарии
Сказочные..
Интересно, а губернатор знает цвета власовского флага?
Для запорного вуза такой уровень не удивителен
Если в госуниверситете не знают цветов флага, то что говрить о школах!!!!
Может ТАМ просто поселились НАЦИСТЫ !? АУ, руководитель АГУ???
гуманитарии, бл...
бело-сине-красный
бело-сине-красный!
сколько повторять?
Какая разница.
позорище...
Неувязочка вышла...