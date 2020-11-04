В АлтГУ перепутали цвета флага в поздравлении с Днем народного единства

Неловкая заминка произошла в АлтГУ при попытке поздравить всех с Днем народного единства от лица ректора Сергея Бочарова.

Пользователи заметили, что цветные ленты триколора на изображении расположились в "неправильном порядке": белый – красный – синий.

Впоследствии в университете заметили ошибку и поменяли иллюстрацию к поздравлению. Однако к тому моменту скриншоты оплошности уже распространили в соцсетях и СМИ.

Примечательно, что сейчас бело-красно-синего флага не существует. Последний раз в таком порядке использовали цвета в протекторате Богемии и Моравии, управляемого нацистской Германией во время оккупации территории Чехословакии. Протекторат прекратил существование после капитуляции немецких фашистов.