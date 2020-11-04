Премьер-министр Словении поздравил Трампа с победой на выборах

Одним из первых Дональда Трампа с победой на президентских выборах 2020 года в США публично поздравил премьер-министр Словении Янез Янша. Поздравление он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Совершенно ясно, что американский народ избрал Дональда Трампа и (вице-президента) Майка Пенса еще на четыре года, – написал государственный деятель (цитата по РИА Новости). – Чем больше затягиваний и отрицания фактов со стороны центральных средств массовой информации, тем более крупным будет окончательный триумф президента США. Поздравления Республиканской партии в связи с сильными результатами по всей территории США".

Стоит отметить, что официально к настоящему моменту победитель президентской гонки в США не определился.

Более того, судя по информации из тех штатов, в которых подсчет голосов уже завершился, лидирует демократ Джо Байден. У него по данным на 14:40 (мск) 238 выборных голосов, в то время как у Дональда Трампа – 213. Шансы на победу остаются у любого из них.

Повышенное внимание к персоне действующего президента США в Словении объясняется в том числе и тем, что это родина его супруги Мелании.