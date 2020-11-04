Сильный шторм накроет Алтайский край

Штормовой ветер прогнозируют в Алтайском крае, в связи с чем пресс-служба регионального ГУ МЧС России передает предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

Согласно данным синоптиков, 5 ноября на большей части территории ожидаются сложные погодные условия: мокрый снег и дождь. Порывы ветра временами будут достигать скорости 27 м/с. По шкале Бофорта это соответствует сильному шторму (24-28 м/с).

В связи с неблагоприятными факторами возможно возникновение ЧС. В первую очередь жителям региона нужно опасаться обрушений плохо закрепленных конструкций и падений деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями, – предостерегли спасатели. – Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов".

Как ранее писал amic.ru, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в этом году россиян ожидает неоднородная и не такая теплая зима, как в 2019.