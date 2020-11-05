Барнаульского бизнесмена уличили в неуплате 23 млн рублей налогов

Барнаульского предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Строительная фирма под руководством мужчины в 2018 году применяла общий режим налогообложения, соответственно, должна была платить налог на добавленную стоимость.

Следователи выяснили, что для уклонения от уплаты налогов глава предприятия представил декларации по НДС с ложными сведениями.

Для этого он раздобыл поддельные счета-фактуры, составленные от лица других организаций о якобы оказанных его фирме услугах. На самом же деле они этих услуг не предоставляли, утверждают правоохранители.

В результате предприниматель не доплатил в бюджет свыше 23 миллионов рублей. Следователи ведут сбор и закрепление доказательств вины барнаульца.