Рецидивист в Барнауле избил пенсионера за 50 рублей

Житель Барнаула 1942 года рождения обратился в полицию и сообщил о нападении. 77-летний пенсионер рассказал, что неизвестный забрал у него все деньги.

Установлено, что горожанин отправился в магазин за покупками, где к нему подошел неизвестный и попросил 50 рублей. Пенсионер отказал, зашел в магазин, купил продукты, а на выходе почувствовал сильный толчок. Преступник подбежал к нему, выхватил из кармана шесть тысяч рублей и скрылся.

"Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого: им оказался ранее судимый за кражу житель Барнаула 1986 года рождения. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что всю сумму он успел потратить на собственные нужды", – рассказали в МВД.