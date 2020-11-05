Барнаульским студентам рассказывают, как не стать экстремистами

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники отделов полиции Барнаула проводят оперативно-профилактические мероприятия "С ненавистью и ксенофобией нам не по пути". Акция проводится, чтобы вызвать у населения нетерпимость к экстремистской идеологии.

Так, для студентов вузов и ссузов проводят лекции, демонстрируют фильмы, презентации, вручают памятки по профилактике вовлечения молодежи в неформальные группы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Также сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактические беседы с молодыми людьми, которые находятся в так называемой "зоне риска". Это выходцы из неблагополучных, социально незащищенных семей и т.д.