Самые грациозные и смешные. Жюри выбрало победителей конкурса "Главная кошка"

Конкурс "Главная кошка города" в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске завершен. Члены жюри подвели итоги и объявили победителей. Их ждут призы и подарки от спонсоров.

Так, "Главной кошкой Барнаула" стал кот по кличке Тузик. В Бийске звание получил Семён, а в Горно-Алтайске – Шаман.

Жюри также выбрало победителей в номинации "Самая смешная кошка". Это Тихон (Барнаул), Бусинка (Бийск) и Пушок (Горно-Алтайск).

В номинации "Самая грациозная кошка" победили Саймон (Барнаул), Арчибальд (Бийск) и Феликс (Горно-Алтайск).

Также на сайтах работало "Народное голосование", где победителя определяли количеством лайков. В этой номинации выиграли Кекс (Барнаул), Сытый Котик (Бийск) и Марс (Горно-Алтайск).

В Барнауле также выбирали "Самую Евростильную кошку" – титул достался коту Кексу.

Напомним, финалистов конкурса определяли по количеству проголосовавших зрителей. В каждом из городов-участников – Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске – был сформирован список из семи претендентов на титул "Главная кошка". Из них победителей выбирали организаторы мероприятия – представители "Радио Дача".

Генеральный партнер конкурса в Барнауле: ООО "Евростиль", сеть оптик "Евростиль". Партнеры: сеть ветеринарных аптек "Зоомир", интернет-зоомагазин "Котофей".

Генеральный партнер конкурса в Бийске: ООО "Бийский рыбозавод". Партнеры: торговая компания "Терем", компания "Волчихинские напитки", клиника микрохирургии глаза "Евростиль", сеть ветеринарных аптек "Зоомир".

Генеральный партнер конкурса в Горно-Алтайске: ООО "Зоомир". Партнеры: клиника микрохирургии глаза "Евростиль", портал "Новости Горного Алтая".

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