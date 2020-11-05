В ОБСЕ назвали жалобы Трампа на нарушения необоснованными

Глава наблюдательной комиссии ОБСЕ рассказал о том, что заявления Трампа о нарушениях на выборах в США, подрывают доверие к демократическим институтам, пишет "Интерфакс".

Наблюдатели отметили, что "голосование было жестким и конкурентным", а выборы проходили "в крайне поляризованной атмосфере".

"Несмотря на то, что США предприняли большие усилия по обеспечению избирательных прав, у нас остаются озабоченности по поводу системы всеобщего голосования. Участие женщин в политической жизни также возросло, но этой проблеме должно уделяться больше внимания", – сказали в ОБСЕ.

Напомним, что штабы Дональда Трампа подали иски о приостановлении подсчета голосов в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган.