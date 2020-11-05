Житель Алтайского края предъявил фальшивые права инспекторам ДПС

В Республике Алтай полиция задержала 21-летнего жителя Алтайского края, который купил поддельные водительские права. Экипаж ДПС остановил молодого человека с липовыми документами в Майминском районе.

Инспекторы сразу заметили признаки подделки и решили проверить удостоверение по базе. Оказалось, что удостоверение с таким же номером принадлежит жительнице Санкт-Петербурга.

Для дальнейшего разбирательства парня доставили в отдел полиции, где он признался, что купил права. Молодой человек долго не мог сдать экзамен самостоятельно и решил пойти обходным путем. В интернете он нашел объявление о продаже поддельного документа, договорился с продавцом и за 28 тысяч рублей получил фальшивку.

Права изъяли и отправили на экспертизу, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье "Приобретение и использование заведомо поддельного официального документа". Теперь ему грозит до года тюрьмы.