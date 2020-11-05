Жительница Алтайского края хотела устроиться на работу, но попала к мошенникам

Безработная 32-летняя жительница села Сростки хотела трудоустроиться и использовала для поиска работы один из популярных сайтов. В объявлении говорилось о поиске специалиста по отслеживанию курса валют.

Работодатель рассказал, что все операции нужно проводить в специальном приложении. Женщина согласилась и скачала сразу две программы.

"Одна из них дала злоумышленникам удаленный доступ к мобильному устройству потерпевшей. После введения кодов у соискательницы списалось с банковского счета почти 20 тысяч рублей", – рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители возбудили уголовное дело.