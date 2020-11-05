В России предложили избирать школьных директоров

Партия "Новые люди" выступила с идеей сделать должность директора школы выборной. Объединение отправило письмо с соответствующим предложением замглавы Минпросвещения РФ Виктору Басюку.

Глава исполкома организации Александр Даванков отметил, что сейчас руководителей школ назначает учредитель в лице уполномоченного регионального органа или местного самоуправления.

"В роли заказчика работы директора должен выступать коллектив учителей, советы родителей, советы обучающихся. Избирать директора школы необходимо на альтернативной основе в открытом общественном конкурсе", – говорится в тексте обращения.

Как пишет RT, при этом у учредителей должно остаться право обоснованно освобождать от должности избранного директора при несоблюдении или существенных нарушениях устава школы.