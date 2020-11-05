Жительница Омска потребовала отставки главы регионального Минздрава

Активистка провела одиночный пикет у здания Минздрава Омской области. Женщина потребовала отставки главы ведомства Ирины Солдатовой, пишет "Сибирь. МБХ Медиа".

Издание отмечает, что подобные выступления в регионе проходят не первый месяц. Активисты и медицинские работники в течение длительного времени заявляют о проблемах в получении медицинской помощи в период пандемии. Ирину Солдатову они обвиняют в развале регионального здравоохранения.

Протесты начались задолго до инцидента с двумя машинами скорой помощи. Напомним, что неотложки привезли пожилых пациентов к зданию Минздрава после того, как их не приняли в больницах. Позднее заместителя главы регионального Минздрава Анастасию Малову отстранили от работы до конца расследования.