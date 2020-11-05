Огромный кит чуть не проглотил каякершу у берегов Калифорнии

Две женщины с каяка наблюдали за китами у берегов Калифорнии. В этот момент кит выпрыгнул из воды с раскрытым ртом и чуть не проглотил одну из них.

Животное не пыталось напасть на женщин, а просто хотело набрать воды с мелкой рыбой, но случайно схватило каякершу. На какой-то момент женщина пропала из виду и, по ее словам, уже начала прощаться с жизнью. Каяк попал в рот кита, а сама женщина оказалась в воде. Она думала, что животное рухнет прямо на нее.

Туристке помогли друзья, которые вытащили ее из воды. Все остались живы, и обе женщины, попавшие под "атаку" кита, не получили серьезных травм.

Видео: Удивительная природа