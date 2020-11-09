Лесная сказка наяву. Где отдохнуть в Белокурихе выгодно и с удовольствием

Белокуриха известна мягким климатом и живописной природой, а ее чистый горный воздух считают лечебным. Здесь можно отдохнуть и укрепить иммунитет в любое время года. Более того, в межсезонье на курорте традиционно снижают цены.

Если вы хотите насладиться алтайской природой, лучше выбирать туристические комплексы на окраине Белокурихи или в горах неподалеку. Например, турбаза "Белокуриха" и таежная заимка "Лесная сказка". Места вокруг намного живописнее, чем в обычных городских отелях, при этом уровень комфорта не уступает им.

Турбаза "Белокуриха" – комплекс рядом с горнолыжной трассой и знаменитой горой Церковка. Здесь можно отдыхать даже с домашними питомцами. Есть разные варианты проживания – вплоть до категории люкс. Турбаза расположена на горном склоне, отсюда открывается панорамный вид на большую часть Белокурихи.

Таежная заимка "Лесная сказка" расположена в девяти километрах от курорта и уже стала традиционным местом отдыха для многих жителей России. Это маленький городок в горах, где можно снять и номер в отеле, и дом с баней и бильярдом. На территории "Лесной сказки" течет горная река и раскинулись озера, полные ценных пород рыбы.

Турбаза "Белокуриха"

Адрес: Белокуриха, ул. Холмистая, 2

Тел: 8-800-250-13-02

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Таежная заимка "Лесная сказка"

Адрес: Белокуриха, таежная дорога, 9 км.

Тел: 8-800-250-8439

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