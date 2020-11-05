Россияне держат на руках более 12 трлн наличных

Сумма наличных, которую россияне скопили к 1 октября, составляет более 12 трлн рублей. Рекордный рост объема наличных на руках связывают с пандемией, пишет РИА Новости.
"Наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост – 28,3% в годовом выражении. Такого не было, по крайней мере, с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом, на 1 марта 2020 года, этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%", – говорится в сообщении аналитического управления банка БКФ.
По информации Банка России, вне банковской системы россияне держат около 12,1 трлн рублей. Отмечается, что переход людей на наличность – общемировая тенденция.
Комментарии
Типа изъять надо
Сейчас к ценам нолик пририсуем и выровнится дисбаланс. Либо продукты ещё в весе или литраже упадут а цена то останется таже. Замаскировали инфлиацию.
Если у главы района по Москвой нашли 5 млрд.
около 100 тыс на каждого россиянина, не сказать что это сытные голубцы, зп за два три месяца..
Надо срочно придумать еще штрафы и изъять у всех до последнего рублишка, чтобы лишить всякого поползновения на экстремизм.
Так это россияне, а не простые граждане. К россиянам относятся друзья пересидента и другая воровская братия!
Я ем капусту , ты ешь мясо - вместе мы едим голубцы
А все прибедняются. Денег нет, плохо живут.
какое может быть единство с охреневшими во власти и учителем пашущим за 20 тыр. в месяц
Наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост – 28,3% в годовом выражении. Такого не было, по крайней мере, с 2012 года.
а чего хотели получить-то вводя процент на депозитные вклады...