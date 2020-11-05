Россияне держат на руках более 12 трлн наличных

Сумма наличных, которую россияне скопили к 1 октября, составляет более 12 трлн рублей. Рекордный рост объема наличных на руках связывают с пандемией, пишет РИА Новости.

"Наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост – 28,3% в годовом выражении. Такого не было, по крайней мере, с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом, на 1 марта 2020 года, этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%", – говорится в сообщении аналитического управления банка БКФ.

По информации Банка России, вне банковской системы россияне держат около 12,1 трлн рублей. Отмечается, что переход людей на наличность – общемировая тенденция.