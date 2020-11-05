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Новости

Россияне держат на руках более 12 трлн наличных

, ИА "Амител"
Этому поспособствовала пандемия
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сумма наличных, которую россияне скопили к 1 октября, составляет более 12 трлн рублей. Рекордный рост объема наличных на руках связывают с пандемией, пишет РИА Новости.

"Наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост – 28,3% в годовом выражении. Такого не было, по крайней мере, с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом, на 1 марта 2020 года, этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%", – говорится в сообщении аналитического управления банка БКФ.

По информации Банка России, вне банковской системы россияне держат около 12,1 трлн рублей. Отмечается, что переход людей на наличность – общемировая тенденция. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.11.2020 14:57
Filin

Типа изъять надо

5.11.2020 15:07
- гость -

Сейчас к ценам нолик пририсуем и выровнится дисбаланс. Либо продукты ещё в весе или литраже упадут а цена то останется таже. Замаскировали инфлиацию.

5.11.2020 15:09
- гость -

Если у главы района по Москвой нашли 5 млрд.

5.11.2020 15:20
- гость -

около 100 тыс на каждого россиянина, не сказать что это сытные голубцы, зп за два три месяца..

5.11.2020 15:31
гость

Надо срочно придумать еще штрафы и изъять у всех до последнего рублишка, чтобы лишить всякого поползновения на экстремизм.

5.11.2020 15:40
- гость -

Так это россияне, а не простые граждане. К россиянам относятся друзья пересидента и другая воровская братия!

5.11.2020 16:04
- гость -

Я ем капусту , ты ешь мясо - вместе мы едим голубцы

5.11.2020 16:16
Читатель

А все прибедняются. Денег нет, плохо живут.

5.11.2020 16:20
- гость -

какое может быть единство с охреневшими во власти и учителем пашущим за 20 тыр. в месяц

5.11.2020 16:54
- гость -

Наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост – 28,3% в годовом выражении. Такого не было, по крайней мере, с 2012 года.

а чего хотели получить-то вводя процент на депозитные вклады...

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