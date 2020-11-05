Среди задержанных по делу о теракте в Вене есть выходцы из России

Часть из 14 задержанных по подозрению в причастности к теракту в Вене являются гражданами России. Всего правоохранители провели 18 обысков.

Как сообщил начальник полиции Вены Герхард Пюрстль, возраст подозреваемых – от 18 до 26 лет и все из них имеют мигрантское прошлое.

"У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве", – цитирует силовика ТАСС.

Напомним, что теракт в австрийской столице произошел 2 ноября. Первые выстрелы раздались у синагоги в центре города. Практически одновременно с этим еще несколько человек открыли огонь в других местах. Погибли четыре человека, еще не менее 15 получили ранения.