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Новости

Среди задержанных по делу о теракте в Вене есть выходцы из России

, ИА "Амител"
Все подозреваемые имеют мигрантское прошлое
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Часть из 14 задержанных по подозрению в причастности к теракту в Вене являются гражданами России. Всего правоохранители провели 18 обысков.

Как сообщил начальник полиции Вены Герхард Пюрстль, возраст подозреваемых – от 18 до 26 лет и все из них имеют мигрантское прошлое.

"У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве", – цитирует силовика ТАСС.

Напомним, что теракт в австрийской столице произошел 2 ноября. Первые выстрелы раздались у синагоги в центре города. Практически одновременно с этим еще несколько человек открыли огонь в других местах. Погибли четыре человека, еще не менее 15 получили ранения.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.11.2020 15:02
- гость -

Да, уж, кто бы сомневался...

5.11.2020 15:47
- гость -

Ну они же хотели " открытую Россию " , свалили "кровавый режим совка ". Так теперь получают ту шушеру , что этот режим держал в положенных им местах - тюрьмах .

5.11.2020 16:00
BlackBoss

Я вот не понимаю, если тебе не нравиться там где ты сейчас, и тебе хочется в какое-то другое место жить, то ты сначала изу их порядки и нравы, а если онитебе не нравятся, то и нефиг туда перется, то! Земля большая, ищи то что тебе подойдёт! А есмли так случилось, что чего-то не знал и только по приезду это выяснилось, ну дак никто тебя не держет - катись в другое место!

При въезде в цивилизованные страны, я думаю, стоит для муслимов ввести тест : свинина, сало, грамм 100 водки - съел и выпил, идём дальше к психологу и смотрим на разные картинки - если что не нравится, ну отправляемся на зад откуда приехал.В той же Саудовской Аравии куча мест, куда можно только муслимам, есле там окажешся, то полиция попросит доказать, что ты муслим (там даже указатели на дорогаг, что сюда муслим онли), вот и тут нужно доказать, что раз ты припёрся сюда то собираешся жить как все, вот тебе свинина и водка - докажи.

Ну а если чё вышло, недосмотрели кого, то взять и отправить на родину всех кто в контакте был и ещё человек тасячь 20 - 50 случайных, если не дойдёт сразу, то на второй третий раз ониже сами притащят за шифорот в полицию того кто задумал какуюто фигню.


5.11.2020 16:11
сергей

Не приснилось тебе. На сосках съэкономил, а пацана сообразительные оказались.

5.11.2020 16:41
- гость -

15:47
- гость -
Ну они же хотели " открытую Россию " , свалили "кровавый режим совка ". Так теперь получают ту шушеру , что этот режим держал в положенных им местах - тюрьмах .
----------------------------

«Фра&#769;кция Кра&#769;сной А&#769;рмии» (РАФ, RAF — нем. Rote Armee Fraktion) — немецкая леворадикальная террористическая организация, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине в 1968—1998 годах.

Основана в 1968 году Андреасом Баадером, Гудрун Энслин, Хорстом Малером, Ульрикой Майнхоф, Ирмгард Мёллер и др. Была названа в честь революционных армий СССР, Китая и Кубы. Организована по образцу южноамериканских партизанских групп, таких как Тупамарос (Уругвай). Её участники рассматривали свою деятельность как городскую партизанскую войну, направленную против государственного аппарата и класса буржуазии, установленного в результате оккупации, после поражения во Второй мировой войне.
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Это классика. Это знать надо.

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