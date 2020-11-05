Барнаульская пенсионерка жестоко расправилась с родным братом

62-летнюю жительницу Барнаула осудили за жестокое убийство родного брата. Суд назначил ей четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В августе 2019 года между братом и сестрой произошел конфликт на бытовой почве. Женщина взяла топор, вошла в комнату родственника и нанесла ему не менее 17 ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм 60-летний мужчина скончался на месте происшествия.

"Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – рассказали в СК.