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Деньги сразу на карту. Как получить заем с плохой кредитной историей

, ИА "Амител"
Если вовремя вносить платежи, можно вернуть доверие крупных банков

Человеку с плохой кредитной историей в банке вряд ли одобрят заем даже под высокий процент. В таком случае можно попробовать оформить заем в микрофинансовых организациях. Тем более что это удобно: вы подаете заявку через интернет, не выходя из дома, и получаете деньги сразу на карту, подтвердив свое согласие кодом через SMS.

Государство строго следит за работой подобных компаний. Если вы оформляете заявку на официальных сайтах компаний, шанс попасть в руки мошенников минимален.

Кредитная история и МФО

Кредитная история – это сведения о когда-либо взятых долгах, всех выплатах или просрочках по ним. Бюро кредитных историй хранит информацию около 10 лет. Как правило, МФО не обращают внимания на кредитную историю. Но и здесь можно получить отказ, если у клиента есть судебные разбирательства, большие долги и просроченные штрафы.

Также надо понимать, что если компания и предоставит свои услуги, то уже на менее выгодных для клиента условиях. Например, установят более высокий процент без возможности погасить заем досрочно. Но клиент, который выплатит все в срок, заработает доверие компании и в будущем сможет рассчитывать на более лояльную сделку.

Если вовремя вносить платежи, можно улучшить кредитную историю. Таким образом, обращение в МФО может помочь восстановить доверие к клиенту и у банковских представителей.

Проверить свою кредитную историю можно:

  • в любом банке или МФО;
  • через бюро кредитных историй;
  • на сайте "Госуслуги".

Что нужно, чтобы получить заем?

В микрофинансовые организации не нужно предоставлять информацию о доходах и просрочках. При необходимости сотрудники компании запросят ее сами в официальных источниках.

Одобренный микрозаем можно получить на банковскую карту, счет или электронный кошелек. Также есть вариант забрать деньги лично в офисе компании или оформить доставку на дом.

Чтобы обратиться в МФО, необходимо:

  1. Иметь гражданство РФ.
  2. Быть старше 18 лет.
  3. Быть зарегистрированным на территории РФ.
  4. Предоставить паспорт.

Погашать долг также можно разными способами: почтовыми переводами или в отделениях банка, через электронный кошелек или дебетовую карту. Можно платить наличными в офисе компании. Главное – не допускать просрочек. Если нет возможности внести платеж вовремя, необходимо предупредить представителей организации и продлить срок выплаты.

Соблюдая все правила, клиент может вернуть доверие банков и улучшить кредитную историю. А чтобы не ошибиться с выбором компании по предоставлению займов, можно обратиться на официальный сайт "Кредиткарты.ру" и подобрать наиболее выгодный вариант.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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